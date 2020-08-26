Президент РФ поручил Правительству разобраться в конфликте вокруг горы Куштау

Также глава государства поручил генпрокуратуре выяснить, насколько законной была сделка БСК, после которой государство утратило контроль за активами компании. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Правительства поручил разобраться в конфликте между Башкирской содовой компанией (БСК) и защитниками шихана Куштау в Башкортостане. Глава государства заявил о необходимости вести диалог с протестующими.

"Я прошу Правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - передаёт слова Президента ТАСС.

Кроме того, глава государства поручил генпрокуратуре выяснить, насколько законной была сделка БСК, после которой государство утратило контроль за активами компании. Напомним, что общероссийское движение "Ветераны России" на прошлой неделе направило Генпрокурору РФ Игорю Краснову просьбу о создании спецкомиссии по выявлению обстоятельств конфликта между силовиками и защитниками шихана Куштау в Башкортостане.

Башкирская содовая компания, являющаяся производителем 85% пищевой соды в России, заявила о том, что к 2022 году ресурсы на разрабатываемом месторождении будут истощены. Власти Башкирии заявили, что источником сырья для компании станет шихан Куштау. Данное решение привело к массовым протестам.