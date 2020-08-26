Омские врачи опубликовали открытое письмо о ситуации с лечением Алексея Навального

По словам сотрудников медучреждения, они боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов. Фото: кадр из видео, опубликованного в Twitter Киры Ярмыш

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало открытое письмо медиков больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), в котором они выразили свою позицию о ситуации с главой ФБК Алексеем Навальным. По словам сотрудников медучреждения, они боролись за жизнь пациента в течение 44 часов.

"В последнее время стало почти правилом хорошего тона критиковать состояние здравоохранения. Мы отдаём себе отчёт в том, что иногда негативные замечания уместны и конструктивны. Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла", - сказано во вступлении письма, опубликованного в официальной группе минздрава Омской области "ВКонтакте".

Отмечается, что врачи БСПМ-1 сделали всё возможное, чтобы помочь Алексею Навальному: машина скорой помощи прибыла в аэропорт через 16 минут после вызова, спустя ещё 17 минут после того, как пациента вынесли из авиалайнера в тяжёлом состоянии, он был доставлен в больницу. Затем врачи почти двое суток боролись за жизнь главы ФБК.

В письме говорится, что обычно в таких случаях врачам выражают благодарность, однако в данной ситуации люди начали очернять сотрудников больницы и ставить диагнозы, не имеющие, по словам врачей, никакого отношения к медицине.

"Никто из них не был свидетелем его (Алексея Навального. - Прим. "Облгазеты") состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как "политический" диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине", - говорится в тексте.

Кроме того, медработники омской больницы заявляют, что сейчас врачей, давших клятву Гиппократа, втягивают в политический процесс, на них навешивают оскорбительные ярлыки и угрожают им расправой.

"Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту", - пишут врачи.

Полный текст открытого письма омских медиков:

Фото: официальная группа минздрава Омской области "ВКонтакте"

Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1) прямо с самолёта. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

22 августа было принято решение о транспортировке пациента в берлинскую клинике Charite, а 24 августа немецкие специалисты подтвердили наличие следов интоксикации в организме Алексея Навального.

В свою очередь, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование может быть начато только после того, как будет установлен факт отравления Алексея Навального.