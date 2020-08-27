Темы дня

Общество
27 августа 2020, 13:23

На YouTube-канале группы Alai Oli появилось видеообращение в поддержку екатеринбурженки

уверенный пользователь ПК

На YouTube-канале группы Alai Oli появилось видеообращение в поддержку екатеринбурженки. Фото: Александр Исаков.

Участники клипа "ТТП – Кучино" группы Alai Oli вступились за екатеринбурженку Полину Гузееву, на которую завели дело об экстремизме (ст. 20.29 КоАП РФ). Они записали видеообращение и выложили его на YouTube.

В подписи к видео сообщается, что на девушку завели дело за публикацию в соцсетях клипа, которую она сделала 10 лет назад. По мнению авторов обращения, признанная экстремистской песня на самом деле высмеивает расизм и маргинальные предрассудки.

"11 лет назад мы сняли клип, в котором посмеялись над человеческой глупостью, расовыми предрассудками и конкретно над теми, кто ставит себя выше других по цвету кожи", – сказала Юля Макарова, которая исполнила в клипе роль королевы мукомольного техникума. Услышать комментарии от других участников съёмок можно тут.

Факт заведения административного дела из-за публикации "Областной газете"  прокомментировала сама Полина Гузеева. 

"Ко мне приходил человек из отдела по противодействию экстремизма, через две недели была прокуратура. Следующий этап – суд. Поскольку мы приняли решение придать делу огласку и рассказать в средствах массовой информации, то от юристов поступили предложения поточнее разобрать конкретный закон, хотя он в принципе достаточно понятный и рабочий. Система "отлова" за размещение экстремистских материалов, как я испытала на себе, достаточно отработанная. Но общественность начала возмущаться относительно конкретно этого материала и сомневаться – может он вовсе не экстремистский. Появились сомнения и в том, есть ли он в реестре экстремистских материалов Минюста РФ на сегодняшний день. Разберёмся", – рассказала девушка.

Собеседница издания также отметила, что важно внимательнее относиться к своим соцсетям.

Добавим, факт размещения пользователем соцсети «ВКонтакте» видеозаписи, признанной экстремистским материалом, был установлен прокуратурой Кургана в ходе проверки. И, поскольку на момент обследования сайта запрещённая информация находилась в открытом доступе, в отношении пользователя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ.

Известно, что девушка родом из Кургана, но проживает в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2020, 21:40 / Культура
Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и СССР Владимира Андреева с юбилеем
27.08.2020, 20:42 / Общество
Правительство направит в субъекты РФ 34 миллиарда на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет
27.08.2020, 19:41 / Общество
Митрополит Кирилл наградил основателей и строителей Академического
27.08.2020, 18:49 / Общество
Президент России открыл участок трассы "Таврида" в Крыму
27.08.2020, 18:03 / Общество
Тепло на Урале продержится до 1 сентября