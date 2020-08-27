На YouTube-канале группы Alai Oli появилось видеообращение в поддержку екатеринбурженки. Фото: Александр Исаков.

Участники клипа "ТТП – Кучино" группы Alai Oli вступились за екатеринбурженку Полину Гузееву, на которую завели дело об экстремизме (ст. 20.29 КоАП РФ). Они записали видеообращение и выложили его на YouTube.

В подписи к видео сообщается, что на девушку завели дело за публикацию в соцсетях клипа, которую она сделала 10 лет назад. По мнению авторов обращения, признанная экстремистской песня на самом деле высмеивает расизм и маргинальные предрассудки.

"11 лет назад мы сняли клип, в котором посмеялись над человеческой глупостью, расовыми предрассудками и конкретно над теми, кто ставит себя выше других по цвету кожи", – сказала Юля Макарова, которая исполнила в клипе роль королевы мукомольного техникума. Услышать комментарии от других участников съёмок можно тут.

Факт заведения административного дела из-за публикации "Областной газете" прокомментировала сама Полина Гузеева.

"Ко мне приходил человек из отдела по противодействию экстремизма, через две недели была прокуратура. Следующий этап – суд. Поскольку мы приняли решение придать делу огласку и рассказать в средствах массовой информации, то от юристов поступили предложения поточнее разобрать конкретный закон, хотя он в принципе достаточно понятный и рабочий. Система "отлова" за размещение экстремистских материалов, как я испытала на себе, достаточно отработанная. Но общественность начала возмущаться относительно конкретно этого материала и сомневаться – может он вовсе не экстремистский. Появились сомнения и в том, есть ли он в реестре экстремистских материалов Минюста РФ на сегодняшний день. Разберёмся", – рассказала девушка.

Собеседница издания также отметила, что важно внимательнее относиться к своим соцсетям.

Добавим, факт размещения пользователем соцсети «ВКонтакте» видеозаписи, признанной экстремистским материалом, был установлен прокуратурой Кургана в ходе проверки. И, поскольку на момент обследования сайта запрещённая информация находилась в открытом доступе, в отношении пользователя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ.

Известно, что девушка родом из Кургана, но проживает в Екатеринбурге.