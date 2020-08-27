В Свердловской области стартует Месячник пенсионера

В рамках Месячника пенсионера в регионе будут организованы фестивали, выставки, концерты и экскурсии. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область готовится в восьмой раз отметить региональный праздник - День пенсионера. Праздник даст старт традиционному Месячнику пенсионера.

По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, в Свердловской области проживает более 1,3 миллиона людей пожилого возраста. В рамках Месячника пенсионера в регионе будут организованы фестивали, выставки, концерты и экскурсии.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в регионе, большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате», – приводит слова Андрея Злоказова департамент информполитики Свердловской области.

Среди онлайн-мероприятий - программа «Эхо советского кино», кукольный спектакль «Как Прокофий Демидов дочь замуж выдавал», онлайн-флешмоб «Все получится!» и танцевальный видеофлешмоб «Зажигай». Главный праздничный концерт «От всей души с поклоном и любовью!..» будет транслироваться на сайте Свердловского государственного областного Дворца народного творчества 30 августа в 14:00.

Кроме того, для пенсионеров будут организованы скидки на предприятиях бытового обслуживания и в магазинах. Также в честь Месячника пенсионера для пожилых людей свои двери откроют несколько десятков музеев Свердловской области: здесь для пенсионеров будут организованы бесплатные экскурсии.

В течение месяца для людей пожилого возраста также будут организованы различные мастер-классы, например, по созданию электронной поздравительной открытки ко Дню пожилого человека.

Также по традиции на Среднем Урале пройдут спортивно-оздоровительное мероприятие, посвящённое Дню пенсионера, и несколько бесплатных концертов. Завершится Месячник пенсионера торжественным мероприятием.

Напомним, в Свердловской области ещё на неделю продлили действие особого режима по коронавирусу. В том числе, в регионе сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Отмечается, что в случае снятия режима повышенной готовности, для людей пенсионного возраста пройдут специализированные тематические ярмарки вакансий.