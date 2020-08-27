Транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации Алексея Навального

Полицейские осмотрели гостиничный номер, где останавливался глава ФБК в Томске, а также участки местности по маршруту его передвижения. Фото: Владимир Мартьянов.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу начало доследственную проверку по факту госпитализации Алексея Навального из самолёта. Полицейские осмотрели гостиничный номер, где останавливался глава ФБК в Томске, а также участки местности по маршруту его передвижения.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу, доследственная проверка в Омске началась ещё 20 августа. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки было изъято более 100 предметов, которые могут являться доказательствами, а также проведён анализ данных систем видеонаблюдения. Сейчас сотрудники полиции проводят более 20 криминалистических исследований, включая биологические, физико-химические и судебно-медицинские. Отмечается, что каких-либо сильнодействующих наркотических веществ не обнаружено.

Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1) с самолёта Томск - Москва. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

22 августа было принято решение о транспортировке пациента в берлинскую клинике Charite, а 24 августа немецкие специалисты подтвердили наличие следов интоксикации в организме Алексея Навального. При этом ранее пресс-служба министерства здравоохранения Омской области сообщала, что в организме Алексея Навального не было найдено никаких ядов - только кофе и алкоголь.

В опубликованном 26 августа открытом письме омских врачей говорится, что сотрудники БСМП-1 сделали всё возможное для лечения пациента. По словам сотрудников медучреждения, врачи боролись за жизнь Алексея Навального 44 часа.

В свою очередь, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование ситуации с Алексеем Навальным может быть начато только после того, как будет установлен факт отравления.