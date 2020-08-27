Свердловский суд оставил без изменений решение о штрафе главе Тавдинского ГО

Адвокат главы городского округа пытался обжаловать решение сначала в Тавдинском районном суде, а затем в Свердловском областном суде. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение в отношении главы Тавдинского ГО Виктора Лачимова, привлечённого к административной ответственности за нарушение при составлении конкурсной документации на закупку автомобиля. Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в июле 2019 года региональное Управление ФАС по результатам внеплановой проверки конкурсной документации МКУ Тавдинского ГО "Управление технического обеспечения" выявило нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 и п. 1 ч. 1 ст. 64 Федерального закона о закупках (правила описания объекта закупки и содержание документации). Стало известно, что в апреле того же года была утверждена документация об электронном аукционе на поставку автомобиля с указанием характеристик, соответствующих конкретной модели - Toyota Camry Prestige Safety. Согласно закону, описание объекта закупки должно носить объективный характер.

В результате Виктору Лачимову был назначен штраф в размере 3 тыс. рублей. Адвокат главы городского округа пытался обжаловать решение сначала в Тавдинском районном суде, а затем в Свердловском областном суде.

Защитник в апелляционной жалобе сослался на отсутствие в действиях Виктора Лачимова состава административного нарушения. Однако решение Тавдинского суда было оставлено без изменений.