Скоро технологический мост соединит два берега Тагильского пруда. Фото: Галина Соколова

Строительство мостового перехода через пруд в Нижнем Тагиле набирает обороты. За лето три опоры, стоящие на берегах, уже построены. Возведение технологического моста, идущего параллельно основному, вышло на финишную прямую. На осень у строителей также большие планы. Сейчас начинается сооружение русловых опор, для которых будет использован великанский прокат НТМК – 11-метровый шпунт Ларсена.

Сваи уходят в воду

Мост будет стоять на восьми опорах. Строители планируют возвести их до конца этого года. В Нижний Тагил из Екатеринбурга прибыла буровая установка, а также две бригады специалистов. Им предстоит устанавливать сваи русловых опор на глубине от 6 до 8 метров. Для работы на водной глади пруда подготовлены буровые мостики, также в качестве резерва на строительной площадке есть понтоны.

– Буровики будут работать круглосуточно. Они приступят к заливке свай на третьей, а затем на седьмой опорах. Поставлена задача в сентябре эту работу завершить, а до конца года должны быть полностью готовы все опоры, – сообщил руководитель проекта подрядной организации ООО «АльмакорГрупп» Вячеслав Назаров.

Сейчас на строительной площадке ведётся сборка металлоконструкций для завершения строительства технологического моста, но вскоре рабочие начнут собирать огромное «лего» для основной переправы. Нижнетагильский меткомбинат уже поставил для строительства моста 320 тонн проката. Однако для сооружения русловых опор требуется 6270 погонных метров шпунта Ларсена весом почти 590 тонн.

При выборе поставщика споров у строителей не было. Этот металлопрокат хорошо зарекомендовал себя на возведении и ремонте морских портов, верфей, судостроительных заводов. Кроме того, НТМК находится в нескольких километрах от стройки.

Вокруг моста

По соседству с мостостроителями трудятся бригады дорожников. Обустраиваются насыпи, прокладываются линии ливневой канализации. Инфраструктуру моста можно сравнить с хозяйством целого микрорайона. Здесь идёт перенос сетей водопровода и газовых труб. Подрядчики приступили также к устройству очистных сооружений на левобережной стороне. Затем такие же сооружения начнут строить на правом берегу. Они предназначены для отстоя воды с моста и дорог. В водоём она попадёт только после очистки. Готовятся дороги: протяжённость всех подъездов составит 4,5 километра.

Регулярно на стройке проходят встречи главы города Владислава Пинаева с представителями подрядных организаций. В результате быстрее решаются проблемные вопросы. Так, выяснилось, что вокруг дорожной развязки возле микрорайона Ключики не были предусмотрены проектом шумозащитные экраны. Мэр поручил подготовить дополнение к проекту.

– Отлажено взаимодействие со всеми структурами, задействованными в строительстве. Работы ведутся в соответствии с графиком. Стройка меняется каждую неделю, возводятся новые конструкции. Нет никаких сомнений: мостовой переход построят вовремя, – считает глава города Владислав Пинаев.

Встречи на строительной площадке помогают решению проблем. Фото: Галина Соколова

Первая опора моста, как несущая стена дома, возьмёт на себя максимум нагрузки. Фото: Галина Соколова

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