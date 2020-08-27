Смог на два дня окутает Свердловскую область

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные условия продержатся в регионе пару дней.
По данным Уральского Гидрометцентра, с 20:00 27 августа ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения запланирована на 20:00 29 августа.
Напомним, в последний раз смог окутывал Свердловскую область в июле. Предупреждение длилось семь дней ‒ с вечера 13 июля по вечер 19 июля.
Добавим, этой ночью в Свердловской области температура воздуха понижалась до +2°С. После резкого похолодания свердловчан ждёт жара ‒ в ближайшие дни столбик термометра будет показывать до +29ºС.
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