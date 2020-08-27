Смог на два дня окутает Свердловскую область

Смог на два дня окутает Свердловскую область. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные условия продержатся в регионе пару дней.

По данным Уральского Гидрометцентра, с 20:00 27 августа ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения запланирована на 20:00 29 августа.

Напомним, в последний раз смог окутывал Свердловскую область в июле. Предупреждение длилось семь дней ‒ с вечера 13 июля по вечер 19 июля.

Добавим, этой ночью в Свердловской области температура воздуха понижалась до +2°С. После резкого похолодания свердловчан ждёт жара ‒ в ближайшие дни столбик термометра будет показывать до +29ºС.