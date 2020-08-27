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27 августа 2020, 16:34

Владимир Путин поделился подробностями о решении дочери протестировать вакцину от коронавируса

Владимир Путин и Сергей Брилёв

По словам главы государства, решение о тестировании вакцины было сделано, в частности, исходя из рода профессии дочери. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин во время интервью с ведущим ВГТРК Сергеем Брилёвым поделился подробностями о решении одной из его дочерей поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам главы государства, такое решение было сделано, в частности, исходя из рода профессии дочери.

Отвечая на вопрос ведущего Сергея Брилёва о безопасности вакцины Владимир Путин сказал, что препарат формирует иммунитет, то есть в организме появляются антитела к коронавирусу, как у его дочери, протестировавшей "Спутник V".

"Она взрослый человек. Она просто сказала мне, что приняла такое решение. Как доброволец и как специалист - она общается с большим количеством людей, поэтому ей нужно чувствовать себя защищённой", - сказал Президент РФ.

Он напомнил, что в первые два дня после первой прививки у его дочери было замечено повышение температуры тела. То же самое было и после второй вакцины, поставленной через 21 день.

"Теперь всё нормально. Вот только что с ней разговаривал по телефону - чувствует себя хорошо", - добавил Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что тестирование вакцины "Спутник V" всё ещё продолжается.

Напомним, 11 августа о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19 заявил во время совещания с членами правительства Президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, одной из первых вакцину на себе опробовала одна из его дочерей.

О завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщалось 1 августа.

Областная газета Свердловской области

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