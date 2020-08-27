Армейский форум стартовал в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

Официальная церемония открытия уральской региональной площадки VI Международного военно-технического форума «Армия 2020» прошла вчера на общевойсковом полигоне «Свердловский» Центрального военного округа.

Как сообщала «Областная газета» в номере за 26 августа, всероссийский старт этому ежегодному большому армейскому смотру дали в начале текущей недели на подмосковном полигоне «Алабино» глава правительства России Михаил Мишустини министр обороны Сергей Шойгу. А с 27 по 29 августа мероприятия форума проходят также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В Екатеринбурге на церемонии открытия форума его гостей и участников приветствовали полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, а также заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Зрелищным элементом форума стал учебный бой танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Фото: Павел Ворожцов

«Дни открытых ворот»

Заметим, что полигон «Свердловский» — объект режимный, попасть на его строго охраняемую территорию в обычные дни постороннему человеку невозможно. Но на протяжении всех трёх дней работы форума «Армия-2020» ворота туда открыты не только для участников научно-деловой программы, но и для всех жителей и гостей Екатеринбурга, которые пожелают посетить развёрнутую на полигоне выставку вооружения и техники. Для этого 27, 28 и 29 августа военный округ организует бесплатные рейсы на полигон пассажирских автобусов, украшенных символикой форума. Отправляются они ежедневно с 9:30 утра по мере заполняемости от здания №1 штаба ЦВО (пр. Ленина), КПП 32-го военного городка, Торгового центра «Академический», станций метро «Ботаническая» и «Проспект Космонавтов», а также от микрорайона «Солнечный» и Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. А для желающих посетить форум на собственном автотранспорте на территории полигона оборудована бесплатная автостоянка на тысячу машино-мест.

Лишь научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК пройдёт в рамках форума в закрытом режиме по специальным пропускам и приглашениям. Что вполне объяснимо и правильно.

Учебный бой проходил при поддержке ударных вертолётов армейской авиации. Фото: Павел Ворожцов

Зрелищно и …полезно для здоровья

Всего же, как ожидается, армейский форум в Екатеринбурге посетят более восьми тысяч человек: две тысячи побывали там вчера, столько же ожидается сегодня, и не менее четырёх тысяч ждут там в субботу. Ведь посмотреть в эти дни на полигоне «Свердловский» есть на что. На экспозиционных площадках полигона представлены более 150 единиц военной техники, состоящей сегодня на вооружении войск ЦВО — это современные танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные системы, новейшие разведывательные комплексы и система радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и многое другое.

Поскольку форум проходит в год 75-летия Победы, участие в нём принимает верхнепышминский Музей УГМК, который выставил на полигоне под Екатеринбургом полтора десятка уникальных образцов военной техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны, включая танки, артиллерийские орудия и автомобили, которые поставлялись нашей стране американскими и британскими союзниками по антигитлеровской коалиции.

Особый интерес для гостей форума представляет то, что многие образцы современного вооружения им показывают в действии: для этого военнослужащие соединений и частей ЦВО ежедневно разыгрывают на полигоне показательный учебный бой.

Ко всему прочему, посетители форума могут в этом году получить бесплатную консультацию военных врачей. Для этого на полигоне развёрнут модульный полевой медицинский центр, в котором военные медики проведут для желающих диагностику на аппаратах УЗИ, снятие ЭКГ, проверку артериального давления и уровня сахара в крови, офтальмологическое обследование и дадут на месте бесплатную консультацию.

Высокое мастерство показали гостям форума десантники-парашютисты, один за другим приземлившиеся на обозначенный им пятачок. Фото: Павел Ворожцов

И взрослым, и детям

Организаторы форума предусмотрели и большую культурно-досуговую программу. Это и выступления творческих коллективов ЦВО, Свердловской области и Екатеринбурга, и полевые кухни с традиционной солдатской кашей, и работа палаток Военторга с разнообразной сувенирной продукцией.

Но одно из самых посещаемых в дни форума мест на военном полигоне — это детская игровая зона. Её размер по сравнению с той, что была оборудована на форуме «Армия-2019», увеличен в четыре раза и составляет около 10 000 квадратных метров. На этой территории организованы площадки для лазертага, страйкбола и стрельбы из лука, оборудован скалодром, поставлены батуты и организованы другие интересные для детей и подростков места проявления динамической активности. Как и в прошлом году, организуется катание всех желающих на современном бронетранспортере по бездорожью пересечённой местности.

Остаётся добавить, что в субботу, в финале работы форума «Армия-2020», на полигоне «Свердловский» состоится традиционная «Гонка Героев», в которой примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий Среднего Урала.

Каждый посетитель полигона может подержать в руках современное и раритетное стрелковое оружие. Фото: Павел Ворожцов

На открытии форума показательное выступление провели солдаты роты Почётного караула ЦВО. Фото: Павел Ворожцов

Почётные гости (слева направо): полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл встретились на форуме с самыми юными его участниками – воспитанниками Екатеринбургского СВУ. Фото: Павел Ворожцов

В дни работы форума посетителям полигона предоставлена возможность сдать нормы на значок комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). Фото: Павел Ворожцов

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