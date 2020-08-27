Митрополит Кирилл наградил основателей и строителей Академического

Церемония награждения состоялась в культурно-просветительском центре «Царский». Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл наградил медалями епархии основателей и строителей Академического. Церемония награждения состоялась в культурно-просветительском центре «Царский».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, награды удостоились шестеро жителей уральской столицы.

В церемонии приняли участие вице-спикер Законодательного собрания области, один из основателей Академического, доктор экономических наук Виктор Маслаков, советник вице-губернатора Свердловской области Александр Рыжков, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, советник гендиреткора компании Владимир Крупкин, генеральный директор УК «Академический», депутат Екатеринбургской городской думы Николай Смирнягин. Также медали удостоена директор средней школы № 16 Любовь Безбородько.

Генеральный директор УК «Академический» Николай Смирнягин награждён медалью святого праведного Симеона Верхотурского, остальным участникам церемонии митрополит вручил медали святой Екатерины.

Медаль святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя земли уральской и сибирской, вручается за труды, понесённые во благо Русской Православной Церкви на ниве благотворительности, храмостроительства, а также миссионерской и просветительской деятельности.

Напомним, в декабре 2019 года городские и областные депутаты поддержали выделение Академического в самостоятельный район.

С 1 по 14 мая 2020 года в Екатеринбурге прошло голосование за наименование нового, восьмого района. В нём приняли 12 457 горожан. 94,24% опрошенных высказались за название «Академический».