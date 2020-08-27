Тепло на Урале продержится до 1 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

На Урале установилась тёплая погода ‒ она продержится до 1 сентября. В дальнейшем станет прохладнее.

Об этом сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. По её словам, в ближайшее время "глубокие циклоны будут обходить Уральский регион стороной, задевая лишь край территории".

В предстоящие трое суток могут пройти кратковременные дожди, преимущественно, в северных районах Свердловской области и в соседнем Пермском крае. На Южном Урале (Челябинская, Курганская области) удержится сухая и очень тёплая для предосеннего времени погода.

"Преимущественно тёплая погода продержится до 1 сентября, в дальнейшем станет прохладнее. Середина и вторая половина следующей недели ожидается на 6-8°С° холоднее текущего периода: температура воздуха 2-4 сентября ночью +6...+11°С, днём +11...+16°С", – отметила Галина Шепоренко.

Добавим, этой ночью в Свердловской области температура воздуха понижалась до +2°С. Однако после резкого похолодания свердловчан ждёт жара ‒ в ближайшие дни столбик термометра будет показывать до +29ºС.

Так, в ночь на 28, 29 и 30 августа будет +11...+16ºС. В дневные часы ‒ +23...+28°С, на севере местами до 18°С (в пятницу), +24...+29°С, на севере местами до 19°С (в субботу и воскресенье).

Фото: Уральский Гидрометцентр

В Екатеринбурге в ближайшие дни также будет тепло. Завтра воздух прогреется до +27°С, в пятницу до +29°С, а в субботу до +27°С.

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