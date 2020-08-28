Путин впервые высказался о событиях в Белоруссии, под Екатеринбургом начались "бои", а детская оздоровительная кампания на Среднем Урале провалилась: самое интересное в номере "Областной газеты" за 28 августа

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Вчера президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия 24". В ходе беседы глава государства высказался о трёх наиболее актуальных темах: коронавирусе, состоянии российской экономики и – впервые – о событиях в Белоруссии. Президент, в частности, заявил, что "Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал". При этом Владимир Путин добавил, что этот резерв пока не используется, поскольку "мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и надеюсь, ее не будет".

Вчера, 27 августа, в Екатеринбурге, на общевойсковом полигоне «Свердловский» Центрального военного округа, стартовал региональный этап VI Международного военно-технического форума «Армия 2020». Он продлится до 29 августа. Его самый зрелищный элемент - учебные бои танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Бои будут проходить все три дня работы форума.

2020 год в Свердловской области - это год Евгения Родыгина, недавно, к сожалению, скончавшегося. О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз и по разным поводам. А сегодня открывает новую рубрику, в которой уральцы будут рассказывать о своих личных встречах с песнями Родыгина. Первым своими воспоминаниями поделился Иван ПЕРМЯКОВ, народный артист России, почётный гражданин Свердловской области, солист Уральского народного хора.

В Свердловской области вчера подвели результаты летней оздоровительной кампании. В течение каникул лишь 76 из 1 140 детских лагерей смогли принять школьников. Отдохнули в них всего около 23 тысяч ребят. Учитывая, что в регионе насчитывается более полумиллиона школьников, – это провал.

Проект "Облгазеты" «Читаем с пристрастием. Диалоги» вышел в этом году сначала за пределы Урала. Сегодня он выходит и за пределы России. О новом номере екатеринбургского журнала "Урал" "ОГ" поговорила с Григорием Аросевым – основателем и главным редактором литературного журнала «Берлин.Берега», который выходит в столице Германии.