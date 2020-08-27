Правительство направит в субъекты РФ 34 миллиарда на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет

Кабмин направит в регионы России 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Фото: Павел Ворожцов.

Кабмин направит в регионы России 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания Правительства.

"Сегодня дополнительно направим 34 млрд рублей субъектам Российской Федерации и городу Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Это около 5 тыс. рублей на ребёнка", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он напомнил, что согласно указу Президента России, с 2020 года эти выплаты назначаются малообеспеченным семьям.

Напомним, что в начале августа Правительство упростило процедуру получения пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Например, согласно документу, для оформления выплаты родителям больше не придётся предоставлять документы со сведениями об алиментах.

Добавим, что на Среднем Урале такое пособие получают более 55,5 тыс. семей. Сумма ежемесячной выплаты в регионе составляет 5 757 рублей.