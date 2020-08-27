Интервью с Владимиром Путиным и открытие кинотеатров в Свердловской области: главные новости

Большое интервью с Президентом РФ Владимиром Путиным, открытие кинотеатров в Свердловской области и участка трассы "Таврида" в Крыму - рассказываем о главных событиях уходящего дня. Фото: коллаж.

Добрый вечер! Большое интервью с Президентом РФ Владимиром Путиным, открытие кинотеатров в Свердловской области и участка трассы "Таврида" в Крыму - рассказываем о главных событиях уходящего дня.

Телеканал "Россия 24" показал интервью ведущего ВГТРК Сергея Брилёва с Президентом России Владимиром Путиным. В частности, глава государства подробнее рассказал о решении одной из своих дочерей протестировать вакцину от коронавируса, а также прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал подписание документа о возобновлении работы кинотеатров, филармоний и концертных залов. По его словам, двери таких учреждений откроются для посетителей уже 9 сентября.

Глава государства принял участие в торжественном открытии участка трассы "Таврида" в Крыму, связывающую Керчь и Севастополь. Владимир Путин проехал по дороге за рулём автомобиля "Аурус".