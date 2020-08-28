Опубликована программа праздничных мероприятий ко Дню города в Ревде. Фото: Галина Соловьёва.

Властями Ревды сформирован план праздничных мероприятий ко Дню города. Для ревдинцев подготовлены программы, которые пройдут в офлайн- и онлайн-режимах.

Праздничная программа рассчитана на несколько дней. Самым насыщенным, безусловно, станет сам День города, который будет отмечаться в первый выходной осени – 5 сентября. Именно в субботу Ревда отметит своё 286-летие, отметили "Областная газете" в пресс-службе муниципалитета.

Начиная с сегодняшнего дня жителей и гостей города ждут многочисленные культурные и спортивные мероприятия, онлайн-программы, а также салют на горе Лысая.

Программа мероприятий:

Более подробную программу мероприятий и события, которые пройдут в онлайн-формате, можно посмотреть здесь. Для участников мероприятий в формате офлайн обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, 15 августа День города отмечался в Екатеринбурге. В этом году торжества в честь 297-летия уральской столицы проходили в формате онлайн. Праздник завершился фейерверком сразу с трёх площадок – со стороны стадиона «Динамо», в парке Уралмаш и Преображенском парке Академического микрорайона. Красочное действо продлилось около 8 минут.