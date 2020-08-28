Публикуем список свердловских городов, где 29 и 30 августа пройдут ярмарки. Фото: Галина Соловьева.

В последние выходные лета жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. В каких городах будут развёрнуты торговые палатки, расскажет "Областная газета".

Приглашения на мероприятия были размещены на официальных сайтах администраций двух свердловских муниципалитетов. Так, власти Берёзовского сообщают о проведении 29 августа (с 8:00 до 17:00) сразу двух ярмарок – "Универсальная" на Торговой площади и "Садовая" на улице Анучина (там с 7:00 до 18:00 будет перекрыто движение транспорта).

Организаторы обещают, что на ярмарках будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. В частности, торговые палатки планируется разместить друг от друга на расстоянии в несколько метров. Продавцы должны будут надеть маски и перчатки. Жителей также просят использовать средства индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба мэрии Берёзовского

В Ревде ярмарка пройдёт 29 и 30 августа напротив дома №35 по участку улицы Мира (от Максима Горького до Чайковского). В эти дни движение транспортных средств по указанному участку будет закрыто с 08:00 до 17:00. При этом проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.

Горадминистрация обращается к владельцам автомобилей с просьбой убрать транспортные средства с места проведения ярмарки. Также водителям необходимо заранее спланировать свой маршрут движения в выходные.

Фото: пресс-служба Ревды

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Облгазета" ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Список городов:

Верхний Тагил (ул. Ленина, площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (29 августа с 9:00 до 16:00);

Верхняя Тура (на перекрёстке улиц Иканина и Машиностроителей) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "День садовода" (29 августа с 9:00 до 16:00);

Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная (29 августа с 9:00 до 17:00);

Верх-Нейвинский (площадь Революции, 1 возле МАУК "Центр культурного досуга") – специализированная сельскохозяйственная ярмарка (29 августа с 9:00 до 17:00);

Верхняя Салда (ул. Молодёжи, 41 площадка у магазина "Мегастрой") – специализированная сельскохозяйственная ярмарка (29 августа) и "Сад. Огород" (30 августа);

Новая Ляля (Городская площадь) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (29 августа с 8:00 до 18:00).