Мэр Екатеринбурга прокомментировал идею застройки КОРа. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Екатеринбурга рассматривают вариант застройки земельного участка в микрорайоне ЖБИ, где сейчас располагается Кировский оптовый рынок (КОР). Более подробно о возможном проекте рассказал глава города Александр Высокинский.

Во время пресс-подхода градоначальник прокомментировал идею застройки КОРа. Он уточнил, что соответствующее решение ещё не принято. И добавил, что строительство на месте рынка станет одним из возможных вариантов комплексной реновации данного района.

Александр Высокинский заверил, что речь идёт не только о строительстве жилья, но и о возведении школ и детсадов. При этом самое главное при реализации данного проекта, по мнению мэра, является появление рабочих мест, а также зон развития малого и среднего бизнеса.

Кроме того, глава города заявил о том, что рабочие места, которые сегодня есть на КОРе, должны быть трансформированы и сохранены. Относительно реализации предполагаемого проекта Александр Высокинский уточнил, что всё станет известно, как только будет принято решение об идеологии участка.

О том, кто предложил проект, озвучено не было. Однако секундами позже градоначальник сказал: "Считайте, что это моя идея".

Напомним, ранее Александр Высокинский побывал в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. В ЦПКиО он вошёл не через главный вход, а с улицы Щорса – по пешеходному мосту через Исеть, построенному в конце 1980-х. Для того чтобы выполнить новый проект моста, потребуется около 60 миллионов рублей.

По данному вопросу глава города сказал следующее: "Первый вариант – вернуть парковый пруд, каким он был. Выросло поколение горожан, которые о нём даже не помнят. Второй вариант – оставить русло реки и рассмотреть варианты под застройку". Он также добавил, что в любом случае это будут не небоскрёбы, а низкоэтажная застройка.