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Общество
28 августа 2020, 14:44

В аэропорту Кольцово таможенники задержали радиоактивную посылку

Международное почтовое отправление прибыло в Екатеринбург из Китайской Народной Республики.

Международное почтовое отправление прибыло в Екатеринбург из Китайской Народной Республики. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники задержали радиоактивную посылку. Радиационный контроль не прошли пять металлических стержней в виде ручек и две металлические чайные ложки в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, международное почтовое отправление прибыло в Екатеринбург из Китайской Народной Республики. Как показали дозиметрические измерения, уровень допустимой радиации содержимого посылки оказался превышен. Вместо естественных 0,11 мкЗв/ч прибор показал 1,42 мкЗв/ч. Зарегистрировано содержание радиоактивного изотопа Торий-232.

По словам первого заместителя начальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, поверхность почтового отправления имеет радиационное загрязнение альфа- и бета-источниками. Нейтронного излучения при этом не выявлено.

Отмечается, что происхождение вложенных товаров неизвестно. С начала года это первое международное почтовое отправление с превышением радиационного фона.

В соответствии с заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», содержимое посылки не может использоваться на территории России и подлежит незамедлительному возврату отправителю.

Областная газета Свердловской области

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