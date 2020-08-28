Свердловчане могут оформить подписку на «Областную газету» разными способами

Гонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар", также читает "Областную газету". Фото: А. Зайцев.

Продолжается подписная кампания на «Областную газету» для жителей региона. Для удобства читателей оформить подписку можно разными способами.

Сегодня возможно подписаться на расширенную социальную версию газеты с вкладками «ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ», «ДОМ САД. ОГОРОД» в почтовых отделениях области. Стоимость подписки:

09856 – 300 руб. на 6 мес.

09857 – 550 руб. на 12 мес.

Также оформить один из таких видов подписки можно в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101; 3-й этаж (на пункте охраны следует позвонить по телефону секретарю).

Ещё один вид подписки на «Областную газету» - красная Карта лояльности. Её можно приобрести в почтовых отделениях области. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru или по телефону горячей линии: 8-800-30-20-455, указав все свои адресные данные.

Активные пользователи интернета и приложений могут оформить подписку через «Сбербанк онлайн». Инструкцию, как это сделать, можно найти на сайте газеты, в разделе "Подписка", или здесь.

Физические и юридические лица могут подписаться на полную версию издания. В этом случае газета будет приходить в почтовый ящик с дополнительными вкладками - официальными документами и нормативно-правовыми актами Свердловской области. Стоимость полугодовой подписки 2649,78 руб., годовой - 5 299,56 руб. При желании можно выписать газету сроком и на 1 месяц.

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в текущем году: при условии подписки до 25 числа текущего месяца получать «Областную газету» вы будете с 1 числа следующего месяца. Подписной период составит 6 или 12 месяцев в зависимости от типа подписки.

Отметим, «Областная газета» в период действия противоинфекционных мер в регионе выходит в прежнем режиме, 5 дней в неделю – со вторника по субботу.

По вопросам подписки и распространения звонить по тел.: 8 (343) 375-79-90; 375-78-67