Скоропалительные выводы

Фото: Павел Ворожцов

СМИ Екатеринбурга подняли панику – территорию Кировского оптового рынка (КОРа) по улице Высоцкого, 46 отдают под застройку. Такое заявление якобы сделал мэр уральской столицы Александр Высокинский. «Облгазета» изучила ситуацию и выяснила – никакого решения о сносе торговых площадей нет.

Кировский рынок открылся для уральцев в 1993 году. Поначалу ассортимент товаров был небольшим – в основном мебель и стройматериалы. Но с годами КОР стал одним из крупнейших ритейлеров региона с торговой площадью 35 тысяч квадратных метров (только в 2002 году на рынке открылся терминал в 16 тысяч кв.метров). В ассортименте появились товары для дома, детские игрушки, канцтовары, одежда, продукты… На рынок приезжают закупаться не только екатеринбуржцы, но и жители других городов. Людей привлекают, прежде всего, цены – более лояльные, чем в торговых центрах.

Был в истории рынка и скандальный момент: в 2008 году экс-директора КОРа Сергея Павлова осудили за убийство, а передел власти между собственниками торговых площадей обернулся протестными акциями работников рынка. Сегодня КОР продолжает действовать, правда, покупательский ажиотаж несколько поутих – изобилие крупных магазинов и извечная проблема пробок вблизи рынка сделали своё дело.

На днях глава Екатеринбурга в эфире одного из городских СМИ заявил – эра рынков прошла, и на месте КОРа в будущем могут построить новые жилые дома.

– Использовать дальше земельные участки, чтобы там развивалась территория, — это неплохо. Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория. Вопрос в том, чтобы она была обеспечена школами и детскими садами, – сказал он.

Журналисты решили – всё, КОР идёт под снос. К обсуждению ситуации активно подключились горожане. Так, на портале Е1 мнения жителей даже разделились на два лагеря: одни написали – «давно пора, в городе дефицит жилья», а другие – «без КОРа будет плохо, там всё можно купить, не все любят современные, душные ТЦ».

А к нам в редакцию позвонила постоянная читательница Мария Крутикова – женщина вместе с мужем регулярно закупается на Кировском рынке.

– Мы постоянно ездим на этот рынок перед большими праздниками. Там всегда можно выгодно затариться детскими игрушками, бытовой химией. И деньги сэкономить. Правда, что его закрывают?

Вчера мы прогулялись по рынку – администрация КОРа ситуацию не комментирует. Зато арендаторы говорят – о закрытии рынка судачат уже лет двадцать, и о том, что торговые площади им в ближайшее время придётся освободить, речи не идёт.

Комментарий Александр Высокинский, глава Екатеринбурга: – Это не окончательное решение. А всего лишь один из возможных проектов комплексной реновации микрорайона ЖБИ, где располагается рынок. В любом случае рабочие места, которые сегодня есть на КОРе, будут сохранены – это точка развития малого и среднего бизнеса. Смотрим сейчас варианты в рамках разработки Генерального плана города. По срокам пока не скажу. Все детали огласим, когда концепция будет доведена до финала.

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