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Общество
28 августа 2020, 16:33

В новом учебном году родительские собрания будут проходить в онлайн-формате

Дистанционное общение

На одного школьника, согласно требованиям безопасности, должно приходиться 2,5 метра. Фото: Алексей Кунилов.

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская заявила о переводе родительских собраний в школах в онлайн-формат. Она также отметила, что все российские школы готовы принять учеников.

"Всё-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то есть они не будут доступны для родителей, и родители смогут попасть туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы", - передаёт слова Галины Яновской РИА Новости. По её словам, на одного школьника, согласно требованиям безопасности, должно приходиться 2,5 метра класса.

Напомним, что вчера вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске мониторинга заболеваемости COVID-19 среди школьников и студентов.

На Среднем Урале для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях были закуплены дозаторы с антисептиками для обработки рук, бактерицидные облучатели, бесконтактные инфракрасные термометры, рециркуляторы и тепловизионные комплексы. Кроме того, в свердловских школах перед началом учебного года пройдут противоэпидемические тренинги.

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Областная газета Свердловской области

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