Евгений Куйвашев наградил депутата Госдумы Александра Петрова за заслуги перед Свердловской областью I степени

Знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» высшей степени ранее удостаивались всего несколько человек. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил депутата Госдумы Александра Петрова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Полная версия указа главы региона будет опубликована в завтрашнем номере «Областной газеты».

Награда депутату Госдумы присуждена «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области», - говорится в тексте документа.

Александр Петров — депутат государственной думы, избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», председатель наблюдательного совета некоммерческого партнёрства «Уральский биомедицинский кластер». Благодаря депутату Госдумы на Среднем Урале началось производство препарата «Триазавирин» (изготавливается на заводе «Медсинтез»), который применяют для лечения коронавируса.

Добавим, что знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» высшей степени ранее удостаивались всего несколько человек. В частности, в марте этого года знаком отличия был награждён бывший председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьёв (он стал шестым награждённым за всё время учреждения высшей степени знака).

Также I степени этой награды удостаивались: