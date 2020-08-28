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Общество
28 августа 2020, 16:42

В Ревде 4 сентября ограничат продажу алкоголя

алкогольная продукция

В Ревде 4 сентября ограничат продажу алкоголя. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Ревды предупредили об ограничении продажи алкогольной продукции. Это произойдёт 4 сентября.

Приобрести алкоголь ревдинцы не смогут с 15:00 до 20:00. В этот период времени указанную продукцию перестанут реализовывать торговые точки, расположенные в квадрате улиц 9 Мая - Максима Горького – Мира и объездной дороги.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации муниципалитета, такое решение было принято в связи с тем, что 4 сентября в парке МАУ "Дворец культуры городского округа Ревда" состоится торжественное награждение – присвоение звание "Почётный гражданин города", посвящённое Дню города. 

Добавим, ранее "Областная газета" сообщала о том, что властями Ревды был сформирован план праздничных мероприятий ко Дню города. Для ревдинцев подготовлены программы, которые пройдут в офлайн- и онлайн-режимах. С программой можно ознакомиться здесь.

Напомним, День города будет отмечаться в первый выходной осени – 5 сентября. Именно в субботу Ревда отметит своё 286-летие.

Областная газета Свердловской области

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