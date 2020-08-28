Евгений Куйвашев подписал указ о возобновлении работы кинотеатров и детских садов с полной загрузкой

Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. Фото: коллаж.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, на Среднем Урале возобновляют работу с полной загрузкой муниципальные детские сады, а с 9 сентября - кинотеатры и концертные залы.

"С 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%. Это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных детских садов", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что частные детские сады продолжают работать с заполняемостью не более 50%. Кроме того, в Свердловской области возобновляется работа общественных бань.

Согласно указу № 478-УГ, 1 сентября допускается работа вузов, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. При этом в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, образовательные учреждения могут перейти на дистанционную форму обучения.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, подписание указа о возобновлении работы кинотеатров, театров, концертных залов и филармоний Евгений Куйвашев анонсировал в четверг, 27 августа. С 20 июля свердловским музеям и библиотекам разрешено возобновить проведение выставок.

Добавим также, что 31 июля Евгением Куйвашевым был подписан указ, согласно которому в Свердловской области может быть возобновлена деятельность зоопарков, дельфинариев и магазинов в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов, а также увеличили максимальное число посетителей на мероприятиях, которые организуют государственные органы, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятиях на объектах физкультуры и спорта с 10% до 30% от вместимости объекта.