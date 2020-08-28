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28 августа 2020, 20:52

Роскомнадзор заблокирует YouTube-канал, где публиковались видеоролики отца Сергия

Отец Сергий

Канал будет удалён уже в субботу, 29 августа. Фото: скриншот с YouTube-канала Всеволода Могучева.

Роскомнадзор заблокирует YouTube-канал православного активиста Всеволода Могучева, на котором публиковались видео с проповедями отца Сергия. Канал будет удалён уже в субботу, 29 августа.

"К сожалению, я хочу сообщить вам о том, что к утру следующего дня мой канал на YouTube, по решению Роскомнадзора, будет удалён. Роскомнадзор считает, что материалы, которые здесь представлены, побуждают людей к разжиганию национальной, религиозной и иной розне", - сказал Всеволод Могучев в видеоролике на YouTube.

Он заявил, что новый YouTube-канал уже создан и попросил зрителей подписаться на него.

Напомним, конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря разгорелся в конце апреля. Бывший духовник обители отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с пандемией COVID-19 с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. 

Епархиальный суд постановил лишить его священного сана. 24 июля святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окончательно лишил отца Сергия церковного сана.

20 августа "Областная газета" сообщала, что все монахини Среднеуральского женского монастыря были переведены в другие обители в семи городах Свердловской области.

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Отцу Сергию назначили штраф в размере 90 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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