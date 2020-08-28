Сроки проведения итоговых сочинений для 11-классников и снятие ряда ограничений на Среднем Урале: дайджест новостей

"Областная газета" рассказывает вам о самых важных и интересных новостях за прошедший день. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает вам о самых важных и интересных новостях за прошедший день.

Рособрнадзор огласил сроки проведения итоговых сочинений для выпускников 11 классов. Основной срок написания - 2 декабря 2020 года, дополнительные дни - 3 февраля и 5 мая 2021 года. Кроме того, во время VII Общероссийского родительского собрания были названы направления тем итогового сочинения - подробности здесь.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий кинотеатрам, филармониям, театрам и концертным площадкам возобновить работу с 9 сентября. Также новый документ позволяет муниципальным детским садам работать в режиме полной загрузки.

Власти Свердловской области внесли изменения в программу капремонта многоквартирных домов на 2015-2044 годы, куда вошли более 28 тыс. объектов. Перечень включает в себя дома, расположенные как в крупных городах региона, так и в небольших населённых пунктах.