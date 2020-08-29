Разрешили работать кинотеатрам и баням, закрытие легендарного КОРа оказалось фейком, а Екатеринбург решил вернуть Скорую помощь под своё крыло: самое интересное в номере "Областной газеты" за 29 августа

Вчера, 28 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, смягчающий ряд ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом. В частности, с 1 сентября разрешается работа образовательных организаций. Муниципальным детсадам теперь можно работать со 100-процентной нагрузкой. С 9 сентября могут открываться культурные учреждения (театры, кинотеатры, концертные площадки). Разрешена работа общественных бань.

Вчера СМИ Екатеринбурга подняли панику – территорию Кировского оптового рынка (КОРа) по улице Высоцкого, 46 отдают под застройку. Такое заявление якобы сделал мэр уральской столицы Александр Высокинский. «Областная газета» изучила ситуацию и выяснила – никакого решения о сносе торговых площадей нет. Во всяком случае, пока.

С 2014 года уральская столица делала попытки сэкономить на содержании скорой помощи. 3 из 13 подстанций в Екатеринбурге были переданы на аутсорсинг. А с апреля 2020 года на аутсорсинговых машинах работала уже 31 медицинская бригада из 113. Но когда началась пандемия коронавируса, то стало ясно, что попытка сэкономить вышла боком: машин не хватало, людям приходилось ждать приезда скорой по 12 и даже больше часов. Решено было наращивать парк собственных автомобилей, и летом парк городских скорых увеличился уже на 42 машины. А вчера Фонд святой Екатерины передал в дар для Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса ещё 30 новых автомобилей Ford Transit.

В Екатеринбурге завершился традиционный (одиннадцатый по счёту) фестиваль уличного искусства «Стенограффия». 14 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа и Екатеринбурга в течение десяти дней готовили свои работы. О самых интересных из них "ОГ" рассказывает в сегодняшнем номере.