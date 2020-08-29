Роспотребнадзор обновил карту распространения COVID-19 в Свердловской области

На карте обозначено, в каких городах региона больше всего заболевших, а до какой территории инфекция пока не добралась. Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области представило обновлённые данные по распространению коронавирусной инфекции по территории Среднего Урала. На карте обозначено, в каких городах региона больше всего заболевших, а до какой территории инфекция пока не добралась.

Согласно карте, приведённой на сайте ведомства, больше всего заболевших в Екатеринбурге – 15 381 человек. Далее следуют Нижний Тагил (1 492 заражённых), Первоуральск (672) и Верхняя Пышма (610). Также в первую пятёрку по числу заражённых коронавирусом с начала пандемии, попал Берёзовский – 454 подтверждённых случаев заболевания. Более 400 заражённых выявлено в Ревде. Ещё в ряде муниципалитетов число носителей инфекции превысило 300 человек.

Меньше всего случаев заражения по-прежнему выявлено в отдалённых населённых пунктах: в Пелыме опасную инфекцию подхватил один человек, в Гарях – двое, а в пгт Малышева – шестеро. Ни одного случая заболевания не зарегистрировано в окрестностях Таборов – эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 121 случай новой коронавирусной инфекции - на двоих заболевших больше, чем сутками ранее.

Добавим, что вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ряд ограничений, действующих в связи с коронавирусом. Глава региона подписал указ, согласно которому на Среднем Урале возобновляют работу с полной загрузкой муниципальные детские сады, а с 9 сентября - кинотеатры и концертные залы.