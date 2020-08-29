Владимир Путин подтвердил, что учебный год начнётся с 1 сентября

Президент России Владимир Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября. Глава государства призвал сделать всё возможное для выполнения требований санитарных врачей.

Об этом российский лидер заявил в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на телеканале «Россия-1». На вопрос ведущего, точно ли ученики пойдут в школу 1 сентября, глава государства ответил утвердительно.

«Да, конечно, решение принято, на региональном и на правительственном уровне», - сказал Президент России.

Российский лидер также высказался о необходимости защитных масок в школах, отметив, что иногда их носить тяжело.

«Мы должны иметь это в виду в отношении учителей. Но там, где можно и насколько можно, нужно призывать людей к соблюдению требований, предъявляемых санитарными врачами», - отметил глава государства.

«Дети буду учиться очно, студенты – очно. Но и здесь справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что к учебному процессу нужно подходить гибко. Там, где можно избежать большого скопления людей в одном месте, проводить что-то онлайн, какие-то лекции, без ущерба для качества подготовки – можно это сделать», - призвал Владимир Путин.

Напомним, накануне стало известно, что родительские собрания в предстоящем учебном году будут походить в онлайн-формате.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске мониторинга заболеваемости COVID-19 среди школьников и студентов.

«Областная газета» подробно рассказывала, как начнётся новый учебный год на Среднем Урале для школьников и студентов.