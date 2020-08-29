Екатеринбург примет ещё 11 вывозных рейсов из-за границы

В Кольцово прилетят самолёты из Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана. Фото: Владимир Мартьянов.

В конце августа и в сентябре в Екатеринбург прибудут 11 вывозных рейсов из-за границы. В Кольцово прилетят самолёты из Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана.

График вывозных рейсов с 30 августа по 25 сентября опубликовал специальный Telegram-канал «Коронавирус: рейсы в РФ», посвящённый вывозу россиян, остающихся за границей из-за пандемии COVID-19.

30 августа в Екатеринбург прибудет рейс SMR209 из Душанбе и борт SVR2904 из города Ош.

1 сентября Кольцово примет рейс SVR из Душанбе и NGT763 из Еревана.

2 сентября в столицу Урала прибудет борт SVR8986 из Бишкека

6 сентября ожидается прибытие лайнера SVR8952 из Баку.

На 7 сентября запланирован рейс SVR8904 Ош – Екатеринбург

8 сентября в Кольцово прилетит борт SVR8954 из Душанбе

9 сентября - SVR8986 Бишкек – Екатеринбург

10 сентября - SVR8950 Ереван – Екатеринбург

13 сентября - SVR8952 Баку – Екатеринбург

Добавим, что екатеринбургский аэропорт Кольцово пока остаётся закрытым для полётов по международным направлениям.

Напомним, Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростова-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.