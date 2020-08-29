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29 августа 2020, 18:16

Владимир Путин наградил Артемия Лебедева и Николая Расторгуева

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Соответствующий указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за заслуги в становлении и развитии российского сегмента Интернета медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён дизайнер Артемий Лебедев (генеральный менеджер ООО «Студия Артемия Лебедева»). Такой же награды удостоилась сооснователь компании «Лаборатория Касперского», предприниматель Наталья Касперская (президент группы компаний InfoWatch).

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Тем же указом, за большой вклад в развитие отечественной культуры лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев награждён Орденом Александра Невского.

Областная газета Свердловской области

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