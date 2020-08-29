Умер народный артист СССР Владимир Андреев

На днях актёру исполнилось 90 лет. Фото: кадр из интервью с Владимиром Андреевым.

Скончался народный артист СССР Владимир Андреев. На днях актёру исполнилось 90 лет.

О смерти артиста сообщается на сайте Российского института театрального искусства.

«Сегодня на 91-ом году жизни от нас ушёл любимый Мастер, заведующий кафедрой мастерства актёра ГИТИСа, президент Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист СССР Владимир Алексеевич Андреев», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 августа актёру исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравлял Президент России Владимир Путин.

Советский и российский актёр, театральный режиссер, сценарист и педагог Владимир Андреев родился в Москве в 1930 году. Окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1952 году. Долгое время работал в Московском драматическом театре, параллельно снимаясь в фильмах. В периоды с 1970 по 1985 год и с 1990 по 2012 год был главным режиссёром театра, а в 2012 году стал его президентом.

Владимир Андреев дебютировал в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости» режиссёра Татьяны Лукашевич. Всего актёр сыграл более чем в 35 фильмах. Среди наиболее известны «Человек родился» Василия Ордынского, «Жестокость» Владимира Скуйбина, «До будущей весны» Виктора Соколова, «Сказка о царе Салтане» Александра Птушко, «Ультиматум» Анатолия Эйрамджана, «На полпути в Париж» Ярополка Лапшина, «Сволочи» Александра Атанесяна и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского.

В 1972 году Владимир Андреев получил звание народного артиста РСФСР, а в 1985 году - народного артиста СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».