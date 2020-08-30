В Берлине прошла многотысячная демонстрация против коронавирусных ограничений

За всё время пандемии в Германии выявлено 242 835 случаев заражения COVID-19. Фото:

В Берлине прошла крупная акция противников эпидемиологических мер, введённых из-за пандемии коронавируса. На демонстрацию, состоявшуюся в минувшую субботу, вышли более 38 тысяч человек.

Участники митинга выступают с требованием отменить ограничительные меры, введённые в стране из-за пандемии COVID-19, поскольку они, по мнению демонстрантов, ограничивают их свободу. В ходе акции против коронавирусных ограничений сотрудники полиции задержали около 300 человек.

«В ходе локальных беспорядков временно были задержаны более 300 человек. Основная часть на улице Унтер-ден-линден недалеко от российского посольства», - приводит ТАСС слова представителя местной полиции.

Отмечается, что данная цифра не окончательная. Число пострадавших в ходе беспорядков полицейских пока не уточняется.

В Германии ограничения, связанные с пандемией, начали постепенно снимать в мае. На сегодняшний день в стране открыты почти все заведения, однако посещать их можно только в защитных масках и с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, до конца года запрещено проведение массовых мероприятий.

Добавим, что по данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время пандемии в Германии выявлено 242 835 случаев заражения COVID-19. 9 299 человек скончались. За прошлые сутки в стране выявили около 1,5 тысячи новых заболевших.