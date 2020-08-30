Евгений Куйвашев поздравил уральских шахтёров с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к работникам и ветеранам горнодобывающей отрасли по случаю Дня шахтёра. Профессиональный праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
Обращение главы региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты».
«Горняцкий труд требует высокого мастерства, дисциплины, ответственности, любви к своей нелёгкой профессии», - говорится в обращении губернатора.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что для Свердловской области добыча и переработка полезных ископаемых всегда были и остаются одной из важнейших отраслей экономики. По итогам 2019 года объём отгруженной горнодобывающим комплексом продукции составил свыше 88,5 млрд рублей.
Евгений Куйвашев также отметил, что 2020 год внёс существенные коррективы в работу всех отраслей экономики. В том числе, ограничительные меры, продиктованные пандемией коронавирусной инфекции, привели к снижению спроса на металлы.
«Я уверен, что высокий профессионализм и самоотверженный труд уральских шахтёров позволят достойно пережить временные трудности и вернуться к уверенному экономическому росту», - сказал губернатора, поблагодарив шахтёров за весомый вклад в развитие экономики региона
Добавим, что День шахтёра на Среднем Урале отмечают более 27 тысяч работников горнодобывающих предприятий. В горнодобывающей отрасли в Свердловской области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов.
«В этом году АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» приступил к осуществлению первого этапа разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Промышленная добыча руды из нового карьера должна начаться в первом квартале 2021 года. Возобновлена работа по добыче и переработке бериллов на «Мариинском прииске». На базе прииска планируется создание единственного в России Центра компетенций по производствуодного из самых редких металлов в мире – бериллия. Этот проект одобрен руководством Госкорпорации «Ростех», - сказал Евгений Куйвашев.