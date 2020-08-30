Президент России Владимир Путин присвоил двум свердловчанкам звание Заслуженный работник культуры. Соответствующий указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, почётного звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации удостоились две жительницы Свердловской области: заместитель директора Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Марина Попова и главный балетмейстер «Центра культуры» городского округа Верхотурский Надежда Репицына.
Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.