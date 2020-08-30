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30 августа 2020, 11:28

Владимир Путин присвоил двум свердловчанкам звание Заслуженный работник культуры

Владимир Путин присвоил двум свердловчанкам звание Заслуженный работник культуры.

Владимир Путин присвоил двум свердловчанкам звание Заслуженный работник культуры. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил двум свердловчанкам звание Заслуженный работник культуры. Соответствующий указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, почётного звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации удостоились две жительницы Свердловской области: заместитель директора Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Марина Попова и главный балетмейстер «Центра культуры» городского округа Верхотурский Надежда Репицына.

Фото: Скриншот документа

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Областная газета Свердловской области

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