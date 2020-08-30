Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём пенсионера

В рамках общероссийской акции #МыВместе волонтёры доставили 40 тысяч бесплатных наборов продуктов питания. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 30 августа отмечается уникальный праздник, существующий только на Среднем Урале - День пенсионера. Пожилых свердловчан поздравили губернатор Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Поздравление первых лиц региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты».

Глава региона подчеркнул, что забота о старшем поколении является одним из приоритетов реализуемой в регионе программы «Пятилетка развития Свердловской области».

«День пенсионера в Свердловской области полюбился уральцам и гармонично вошёл в нашу жизнь благодаря тому, что он наполнен реальными делами. В этот день в регионе уже традиционно начинается месячник мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, организацию их досуга, решение актуальных задач», - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, как сообщала «Областная газета», из-за эпидемиологических ограничений в этом году часть мероприятий месячника пенсионера пройдёт в онлайн-режиме.

Губернатор напомнил, что из-за пандемии коронавируса большую часть весны и лета люди старшего поколения вынуждены были находиться в режиме самоизоляции. Всё это время большую помощь пожилым людям оказывали социальные работники и волонтёры, доставляя на дом продукты питания, лекарства, товары первой необходимости.

Так, в рамках общероссийской акции #МыВместе волонтёры доставили 40 тысяч бесплатных наборов продуктов питания и непродовольственных товаров малоимущим, одиноко проживающим пенсионерам.

«Для всех нас это особый праздник. В нём – сердечность, уважение и любовь. День пенсионера – ещё один замечательный повод сказать вам слова благодарности за ваш вклад в развитие Свердловской области и всей страны в целом», - говорится в поздравлении председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Добавим, что в Свердловской области проживает свыше 1 млн 350 тыс. пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 300 тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную общественную жизнь.