В Екатеринбурге взят под охрану образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом

В Екатеринбурге взят под охрану образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом. Фото: Карты Google.

В столице Урала установили зоны охраны «Дома камнереза Трапезникова, как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью». Соответствующий приказ выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Данным документом под охрану взят объект культурного наследия регионального значения, который находится на ул. Розы Люксембург, 14. Сегодня в данном здании расположены два цветочных магазина. Соответствующую информацию можно найти на Яндекс.Картах.

Приказом также утверждены требования к градостроительными регламентам в границах зон охраны объекта (3P3-1 и 3P3-2).

Фото: документ

Как сообщается в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте управления, дом камнереза – одноэтажное деревянное бревенчатое здание на каменном высоком подклёте. В документе указано, что, в частности, был утрачен балкончик светелки, устроенный в шатре трехосного ризалита.

"Не смотря на существенные утраты объёмно-композиционного решения и поздние пристрои, ОКН [объектах культурного наследия – прим "ОГ"] всё же сохранил индивидуальную пластику фасадов", – говорится в акте.

Кроме того, были опубликованы приказы № 726 – об утверждении границ «Дома А.А. Дрозжилова» (ул. Пушкина, 12) и № 718 – «Корпус пухоочистительной фабрики купца Г. Б. Перетца» (ул. Шейнкмана, 31).

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