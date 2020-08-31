В Свердловской области 117 ветеранов боевых действий улучшат свои жилищные условия. Фото: Алексей Кунилов.

До конца 2020 года в Свердловской области планируется улучшить жилищные условия 117 ветеранов боевых действий. Часть из них уже реализовали своё законное право – получили квартиры или единовременные денежные выплаты (ЕДВ).

Как сообщили в пресс-службе регионального Фонда жилищного строительства, по договорам социального найма восьми ветеранам были переданы жилые помещения. Ещё 85 свердловчан получили ЕДВ. На сегодня сумма таких выплат составляет 927,7 тысячи рублей.

К примеру, житель Екатеринбурга, стоявший в очереди на улучшение жилищных условий с 1996 года, полученные деньги вложил в квартиру. Она будет построена в 2022 году. Известно, что мужчина в 80-х годах служил в пограничных войсках. Он выполнял боевые задачи в небе Афганистана в качестве бортмеханика вертолёта Ми-8.

Отмечается, что свои жилищные условия до конца года улучшат ещё 24 ветерана боевых действий.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что на Среднем Урале снизились темпы строительства жилья. В июле 2020 года в эксплуатацию сдали 129,5 тыс. квадратных метров жилья. По сравнению с показателем июля прошлого года это число снизилось на несколько тысяч.

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