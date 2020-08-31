В редакции «Областной газеты» вручили первый нагрудный серебряный знак издания

Валентина Благодарёва стала первым человеком в редакции, получившим знак "Серебряный соболь". Фото: А. Кулакова

Серебряный соболь за 27 лет успешной работы. Корректор «ОГ» Валентина Благодарёва сегодня получила первый нагрудный знак издания.

Награду сотруднице присудили за большой вклад в развитие газеты и многолетний труд, а также по случаю выхода на заслуженный отдых. Валентина Благодарёва почти 30 лет отработала в издании – в газету она устроилась 19 июля 1993 года и считается самым старейшим сотрудником издания. Все эти годы чуткий глаз Валентины Николаевны следил за грамотностью журналистских материалов, благодаря её внимательности тексты на полосе выходили без ошибок и опечаток.

В честь 30-летия «ОГ» в редакции учредили свой фирменный нагрудный знак – «Серебряный соболь». Именно этот зверёк занимает почётное место на Гербе Свердловской области и ставится припиской в конце многих текстов в «Областной газете». Награду решено вручать ключевым сотрудникам издания за высокие показатели в работе. Валентина Благодарёва удостоилась чести первой получить этот знак в редакции.

Валентина Николаевна признаётся, что с уходом на пенсию наступает новый этап в жизни – всё свое внимание они теперь будет отдавать внукам, но и про свои желания не забудет – впереди обязательно будут интересные занятия и путешествия.

Валентина Благодарёва родилась 30 января 1952 года в Свердловске. В 1974 году окончила журфак УрГУ им. М. Горького. В «Областной газете» работает с 19 июля 1993 года в должности корректора. Обладатель Благодарственного письма и Почётной грамоты Законодательного собрания Свердловской области. 1 сентября 2020 года вышла на заслуженный отдых.