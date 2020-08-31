В Верхней Салде с 1 сентября учеников Пушкинской школы поздравил сам Александр Сергеевич

Первыми к памятнику пришли на фотосессию директор школы Елена Самсонова и выпускники – Дмитрий Киямов (справа) и Вадим Крекин. Фото: Ольга Шапкина

В День знаний 630 учащихся вехнесалдинской Пушкинской школы ждал приятный сюрприз. После долгого перерыва на постамент возле учебного заведения вернулась скульптура «солнца российской поэзии». У школы с 85-летней историей – новое здание и новый памятник, но традиции оказались незыблемыми.

Памятник Александру Пушкину у входа в школу, носящую его имя, был установлен в 1957 году. Он был точной копией работы скульптора Аполлона Мануйлова, установленной на въезде в город Пушкин. Салдинская скульптура была включена во Всероссийский перечень объектов, посвящённых поэту.

Поэт нёс свою вахту в Верхней Салде более полувека, но в 2012 году на месте старой школы началось строительство нового здания. Памятник демонтировали и обнаружили, что реставрации он не подлежит. Скульптура в последний раз послужила салдинцам – она стала образцом для создания бронзового дубликата.

Идея возвращения скульптуры поэта принадлежит выпускникам 1982 года.

– Выпускники взяли на себя и финансирование, и всю организационную работу, доказав тем самым, что бывших «пушкинцев» не бывает, – сообщила директор школы Елена Самсонова.

В благодарность педколлектив решил подарить руководителю инициативной группы Дмитрию Киямову первый экземпляр книги об истории Пушкинской школы, а все выпускники получили приглашения на открытие школьного музея истории

Александр Сергеевич благословил на отличную учёбу 75 первоклассников. Фото: Ольга Шапкина

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