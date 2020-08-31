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31 августа 2020, 18:00

Почти 31 тысяча человек пострадала от укусов клещей в Свердловской области

клещи

Почти 31 тысяча человек пострадала от укусов клещей в Свердловской области. Фото: Александр Исаков.

С начала сезона активности клещей от их укусов пострадало 30 943 жителя Свердловской области, в том числе 7 142 ребёнка. Случаи присасывания кровососущих членистоногих зарегистрированы в 65 муниципалитетах региона.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, наибольшее количество пострадавших отмечается в Пышминском ГО, Слободо-Туринском и Байкаловском районах, Рефтинском, Талицком, Тугулымском и Асбестовском городских округах, в городских округах Дегтярск и Пелым. От укусов опасных членистоногих также пострадали жители Артинского района, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Таборинского района, Тавдинского и Волчанского ГО, Ирбитского района, а также городского округа Верхняя Тура.

Отмечается, что 33,2% от всех пострадавших находятся в Екатеринбурге. На 31 августа в уральской столице зафиксировано 10 290 укушенных клещами, в том числе 1 863 ребёнка.

В свердловские больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» был госпитализирован 141 человек, из них диагноз подтверждён у 37 взрослых и 6 детей. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 367 человек, заболевание подтверждено у 260 взрослых и 38 детей.

За счёт различных источников финансирования проведено 107 712 вакцинаций и 212 760 ревакцинаций.

Как уберечь себя от укуса клеща и что делать, если избежать присасывания всё-таки не удалось:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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