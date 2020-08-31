Кого не досчитаются подписчики и зрители в новом медиасезоне на Среднем Урале?

Многим телезрителям остаётся смотреть только федеральные каналы, поскольку для просмотра местных нужна или специальная настройка, или Интернет. Фото: Алексей Кунилов

В последнее время стало принято все возникающие проблемы в любых сферах жизни списывать на коронавирус: мол, это из-за него закрываются предприятия и сокращается производство… Безусловно, пандемия и вызванные ею ограничительные меры добавили трудностей всем видам бизнеса. Однако средства массовой информации, которых жители Свердловской области не увидят в новом медиасезоне, кардинально переформатировали свою работу ещё до того, как в России появился первый коронавирусный заражённый. «Облгазета» выяснила, чем СМИ порадуют, а чем огорчат жителей Среднего Урала.

Телевидение

Изменения в работе телекомпаний на Среднем Урале появились ещё в прошлом году, когда ТВ в России стало переходить с аналогового вещания на цифровое. Телекомпании стали стремительно терять зрителей и, конечно, рекламодателей. Так, на «Студии-41» прекратила выход ежедневная программа «Главные новости Екатеринбурга». Официальная причина — слишком высокая цена её производства. Вместо этого стал выходить пятиминутный информационный дайджест «Главное сегодня». В конце мая сетевым партнёром «Студии-41» стал омский телеканал «Продвижение», и в телевизоре «Студию-41», точно так же, как «4 канал», жители Екатеринбурга увидеть всё-таки могут. Но у каждого оператора цифрового ТВ своя кнопка на эти телеканалы.

– Телезрителям надо вызвать специалиста своего оператора, чтобы он настроил приём нужных каналов, – объяснила «Облгазете» пиар-директор «Четвёртого канала»Елена Белобородова.

Так обстоит ситуация в Екатеринбурге и в крупных муниципалитетах Свердловской области. В небольших населённых пунктах увидеть передачи «Студии-41» и «4 канала» можно только в Интернете: на ютуб-канале и в соцсетях. На вопрос, что ждёт телезрителей в новом сезоне, управляющая «Четвёртым каналом» Элеонора Расулова рассказала:

– Мы обновляем студию, переходим в формат HD. Все изменения в новом сезоне в связи с непростой финансовой ситуацией касаются в большей степени визуальных и технических решений. Новые телевизионные программы к запуску не планируем. Но специальные проекты по аналогу с домом-студией, который мы реализовали летом этого года, планируем точно.

На этом фоне врезки «Областного телевидения» на 9-й кнопке телеканала «ОТР» выглядят весьма благополучно: у всех операторов без всякой специальной технической работы эта кнопка настраивается автоматически. Включаешь её утром с 6.00 до 9.00 или вечером с 17.00 до 19.00 — и смотришь местные программы и новости. Правда, периодически в редакцию «Облгазеты» поступают звонки о том, что «Областное телевидение» никак не принимается в отдалённых и не очень муниципалитетах региона даже в сетке «ОТР». В этом случае «ОТВ» предлагается смотреть на 21-й кнопке в кабельных сетях и в спутниковом эфире, а информационные программы есть и в Интернете. Правда, далеко не у всех телезрителей Свердловской области такие возможности есть.

Печать

Также ещё до пандемии несколько переформатировалась работа и некоторых печатных изданий. Так, журнал «Эксперт-Урал» с еженедельного ещё в феврале этого года, до пандемии, перешёл на выход раз в две недели. С апреля кратность бумажной версии издания сократилась до одного раза в месяц.

– Много проблем для издания принёс именно коронавирус, – считает главный редактор журнала «Эксперт-Урал» Артём Коваленко. – Количество рекламодателей и объёмы прибыли снизились. Однако переходить полностью в Интернет мы не стали и в дальнейшем планируем выход как в бумажной версии, так и в Интернете.

Снижение доходов от рекламы во время самоизоляции из-за коронавируса прежде всего отразилось на муниципальной прессе.

– Мы выжили благодаря нашим местным предприятиям, – признаётся главный редактор сухоложской газеты «Знамя Победы»Олеся Салтанова. – Они продолжали давать рекламу и выкупать большие объёмы тиража издания во время пандемии. Это здорово помогло, но всё равно приходится отмечать снижение и объёма рекламы, и тиража. Одно время переводили редакцию на четырёхдневную рабочую неделю, было и уменьшение полосности издания, но коллектив удалось сохранить — никого из 12 человек, состоящих в штате, не сократили.

– Объёмы рекламы уменьшились сразу, как только началась самоизоляция — в апреле, – говорит главный редактор «Ачитской газеты»Ксения Лебедева. – Бюджет муниципального издания невелик, и даже отсутствие платных объявлений ощущается сразу. Однако, несмотря на трудности, никто из наших сотрудников не уволился.

Политика сохранения штата — общая для редакций в муниципалитетах. В качестве экономии многие сокращали количество полос, ведь затраты на бумагу — одни из самых высоких для газет. Кто-то из редакторов пошёл на снижение стимулирующих выплат, но штат сотрудников все постарались сохранить.

Ищут, где глубже

Пожалуй, вопрос штата в последнее время стал ключевым для многих СМИ. Пока готовился этот материал, удалось поговорить со многими представителями разных изданий в Свердловской области. Одни, как Артём Коваленко, говорили: мол, сегодня работу только в Екатеринбурге ищут десятки журналистов. Другие, как главный редактор «Шалинского вестника»Дмитрий Сивков, парировали:

– Классного журналиста по объявлению на порталах по поиску работы не ищут, его приходится выращивать со школьной скамьи.

Действительно, круг профессионалов в журналистике не так широк, да и Екатеринбург, как оказывается, не такой большой город. Кадровый голод периодически испытывают почти все СМИ. Так что переход журналиста с именем из одного издания в другое становится событием.

2020 год в этом смысле стал очень событийным — причём вне какой-либо зависимости от коронавируса. Назовём только несколько примеров: главный редактор «Аргументов и фактов — Урал»Арсений Ваганов перешёл в информационное агентство «УРА.РУ» в качестве редактора отдела «Общество». Несколько лет назад у него уже был такой переход, но спустя время он тогда снова вернулся в «АиФ-Урал» – и вот опять.

Напротив, из «УРА.РУ», проработав в этом издании 7 с лишним лет, ушёл Константин Джултаев. Новым местом работы этого известного в уральской столице журналиста, специализирующегося на экономических темах, стало сетевое издание «Octagon.Media». Отметим, это издание появилось в уральской столице как раз в 2020 году.

Приятно, что и «Областная газета» приложила усилия к появлению известных екатеринбургских журналистов-профессионалов. Несколько лет назад свой профессиональный путь в журналистике начинала Алёна Хазинурова. Последние три года она трудилась на «Е1» в качестве редактора раздела «Культура» и SMM-редактора. Продолжала быть сотрудником этого интернет-портала, даже переехав в Севастополь, однако несколько месяцев назад, в марте, всё же уволилась. «Теперь тружусь в РИА Новости, – рассказала она «Облгазете».

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