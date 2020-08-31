Губернатор Свердловской области продлил ограничения по COVID-19 до 7 сентября

Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по короанвирусу на территории региона ещё на неделю. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по короанвирусу на территории региона до 7 сентября. Режим самоизоляции будет действовать ещё неделю для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно указу № 479-УГ, на территории региона продолжает сохраняться ряд ограничений. Жители Свердловской области должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Напомним, с 20 июля свердловским музеям и библиотекам разрешено возобновить проведение выставок.

31 июля Евгением Куйвашевым был подписан указ, согласно которому в Свердловской области может быть возобновлена деятельность зоопарков, дельфинариев и магазинов в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов, а также увеличили максимальное число посетителей на мероприятиях, которые организуют государственные органы, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятиях на объектах физкультуры и спорта с 10% до 30% от вместимости объекта.

В прошлую пятницу, 28 августа, глава региона подписал документ о возобновлении работы кинотеатров, театров, филармоний и концертных залов с 9 сентября, а также разрешил муниципальным детсадам работать с загрузкой 100%.