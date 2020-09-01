Футбольному клубу «Урал» – 90 лет, как изменится медиарынок Среднего Урала в новом сезоне и топ-5 законов, вступающих в силу этой осенью, - самое интересное в номере "Областной газеты" за 1 сентября.

Доброе утро, дорогие читатели!

Наш футбольный клуб «Урал» в эти дни отмечает своё 90-летие. Один из старейших клубов страны, он по-прежнему в строю, не потерял своих болельщиков и отстаивает честь Свердловской области в российских чемпионатах. Справедливости ради отметим – с переменным успехом, но спорт тем и хорош, что малопредсказуем. Рассказом об истории становления на первой странице и открывается сегодняшний номер «Областной газеты».

Банкротство без суда, единая база льготных лекарств и горячие обеды для начальных классов школ – «Облгазета» публикует подборку наиболее важных законов, вступающих в силу в первый месяц осени здесь же, на первой странице.

В этом году сезон отпусков запомнился закрытыми границами из-за пандемии коронавируса и многих подтолкнул к путешествиям по России и родному региону. И по всей видимости, какое-то время уральцы продолжат путешествовать по стране. Как рассказали «Облгазете» в Уральской ассоциации туризма, новый импульс таким поездкам дала программа кешбэка за туры по России. Подробнее – на второй странице номера.

Сельские территории Нижнего Тагила участвуют во многих инфраструктурных проектах. Дороги там становятся добротнее, улицы – светлее, а леса за околицей – чище. Но жители считают, что этого недостаточно. По их решению главы сельских администраций готовят заявки на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», взяв курс на благоустройство. У кого-то получается, у кого-то нет, но для того и собрались главы сельских поселений, чтобы и себя показать, и чему-то поучиться. Читайте здесь же, на второй странице.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 25 315 заразившихся коронавирусом. Около 20 тысяч из них уже выздоровели, но остаётся ещё около 4 900 инфицированных – такова официальная статистика. Сколько было и остаётся незарегистрированных случаев COVID-19 на Среднем Урале, в том числе коронавирусных пневмоний, не включённых в общую статистику заболевших, – неизвестно. О том, почему происходят такие пробелы в статистике заболевших, в интервью «Облгазете» на третьей странице рассказал ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр СОЛОВЬЁВ.

В минувшую субботу, по случаю 345-летнего юбилея города, для жителей и гостей Арамиля на один день открылись двери бывшей суконной фабрики – обзорные экскурсии по старым цехам посетили больше 150 человек. Производство закрылось десять лет назад, и сейчас местные краеведы намерены дать индустриальному объекту вторую жизнь.

Сегодня стартует продажа билетов на X Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Проведение смотра изначально было запланировано с 10 по 14 сентября, и почти чудо, что не случилось отмены или переноса события. Таким образом, «Петрушка Великий» станет первым крупным российским театральным фестивалем, который откроется после пандемии. Чем он порадует зрителей, узнаете из публикации на четвёртой странице.Номер завершают, как обычно, новости спорта.