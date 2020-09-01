Скончался детский писатель Владислав Крапивин. Фото: Владимир Мартьянов.

Скончался известный детский писатель Владислав Крапивин. Это произошло сегодня утром в Свердловской областной клинической больнице №1 (Екатеринбург).

"Умер в 06:40" — рассказала "Областной газете" сноха литератора Лариса Крапивина. Она уточнила, что Владислав Крапивин находился в обычной палате, но ночью ему стало хуже и его отвезли в реанимацию. "Сделали всё возможное", — добавила собеседница издания.

Владиславу Крапивину был 81 год.

Напомним, как сообщалось ранее, в июле Владислава Крапивина госпитализировали с пневмонией. Позже его выписали, однако состояние только ухудшилось. Информация об этом вызвала общественный резонанс. К делу подключились необходимые врачи — сосудистые хирурги. После осмотра врачи госпитализировали писателя в ОКБ №1, где ему сделали операцию.

Вскоре почётный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга и Тюмени почувствовал себя лучше, и его перевели из реанимации в обычную палату. Однако 23 августа состояние Владислава Крапивина вновь ухудшилось, его. Он снова оказался реанимации, ему дали кислород.

Сноха литератора Лариса Крапивина отмечала тогда, что родственникам известного уральца даже не озвучивают его диагноз, из-за чего близкие не могут запросить какие-либо консультации специалистов.

Досье Писатель Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1956 году поступил на отделение журналистики филологического факультета УрФУ, начал писать рассказы для детей. По окончании вуза работал в журнале «Уральский следопыт». В 1964 году принят в Союз писателей СССР. Работы уральского писателя переведённые на многие языки и неоднократно переиздавались в Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польше, США, Франции, Чехословакии, Японии и других странах. Он — автор таких произведений, как "Звёзды под дождём", "Палочки для Васькиного барабана", "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой". В июле 1961 году Владислав Крапивин создал внешкольное детское общественное объединение"Каравелла", впоследствии официально зарегистрированное как экспериментальный пионерский отряд, работающий в клубе по месту жительства. За вклад в культуру и образование писатель получил многочисленные награды. В 2014 году Крапивин удостоен премии Президента РФ с формулировкой "За вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения". В 2018 году его наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Добавим, "Областная газета" любила писать о Владиславе Крапивине. Издание рассказывало о жизни и творчестве известного уральца.

Напомним, в 2017 году в Екатеринбурге состоялось событие "планетарного" масштаба — писатель и создатель знаменитого отряда "Каравелла" Владислав Крапивин получил сертификат Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени "KRAPIVIN".