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1 сентября 2020, 12:47

На Среднем Урале скончались ещё четыре пациента с COVID-19

Врач в защитном костюме в лаборатории

Свердловская область оказалась на 9-м месте по числу погибших за сутки. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский и федеральный оперштабы по борьбе с распространением коронавируса сообщили о гибели ещё четырёх пациентов на Среднем Урале. Общее число летальных исходов от COVID-19 составляет уже 454.

Свердловская область оказалась на 9-м месте по числу погибших за сутки. Больше всего скончавшихся в Санкт-Петербурге (19), Москве (11) и Новгородской области (10).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, что первым умершим от коронавируса в регионе стал 54-летний житель Красноуфимска, который долгое время переносил болезнь на ногах. Его смерть была задокументирована 17 апреля. Накануне стало известно о гибели двух пациентов.

За последние сутки стало известно о 117 заразившихся в Свердловской области. Общее число заразившихся в регионе составляет 25 432 человека. Из них вылечились 20 022 уральца. Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 276 - как средней тяжести.

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Областная газета Свердловской области

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