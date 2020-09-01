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1 сентября 2020, 13:15

На Среднем Урале УК заплатит за травмирование ребёнка в подъезде

подъезд

На Среднем Урале УК заплатит за травмирование ребёнка в подъезде. Фото: Павел Ворожцов.

В Кушве прокуратура через суд обязала управляющую компанию «Родник» выплатить компенсацию морального вреда в пользу малолетнего ребёнка. Девочка упала в проём между окном и площадкой в подъезде жилого дома в посёлке Баранчинский.

Известно, что в октябре 2019 года мужчина с двумя детьми спускался из своей квартиры на третьем этаже. В это время его дочка оступилась и упала в межэтажный проём на подоконник второго этажа. Девочка получила травму головы и переломы, была госпитализирована в горбольницу Кушвы, а позже в детскую многопрофильную больницу Екатеринбурга.

Отмечается, что ребёнку провели операцию, после которой пострадавшая восстанавливалась. Долгое время она не могла встать, была невнятная речь. Недавно девочка с трудом начала ходить.

В интересах пострадавшей прокурор Кушвы обратился с иском в Кушвинский городской суд. Он просил взыскать с ответчика ООО УК «Родник» в пользу девочки компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей. Однако решением суда первой инстанции с УК было взыскано только 80 тысяч рублей.

С таким решением не согласились ни истец, ни ответчик. Они обратились в Свердловский областной суд, решением которого была увеличена подлежащая к взысканию компенсация морального вреда до 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в регионе это не первый подобный случай. Так, в прошлом году управляющим компаниям Нижнего Тагила пришлось выплатить 70 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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