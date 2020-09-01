Стали известны дата и место прощания с Владиславом Крапивиным

О смерти Владислава Крапивина стало известно сегодня утром. Фото: Владимир Мартьянов

1 сентября утром скончался уральский детский писатель Владислав Крапивин. Прощание с командором состоится в 13:00 3 сентября.

Отпевание пройдёт в Храме-на-Крови. Почётного гражданина Свердловской области и Екатеринбурга похоронят на Широкой Речке. Об этом "Областной газете" сообщили в детском отряде "Каравелла", основанном писателем 59 лет назад.

О смерти Владислава Крапивина на 82-м году жизни стало известно сегодня утром. Как рассказала "Областной газете" сноха писателя Лариса Крапивина, он находился в обычной палате Свердловской областной клинической больницы №1 (Екатеринбург), однако ночью ему стало хуже, и его отвезли в реанимацию.

Соболезнования родным и близким выразили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1956 году поступил на отделение журналистики филологического факультета УрФУ, начал писать рассказы для детей. Он написал такие произведения, как "Звёзды под дождём", "Палочки для Васькиного барабана", "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой". В июле 1961 году Владислав Крапивин создал внешкольное детское общественное объединение "Каравелла", изучающее морское дело.

В эксклюзивном интервью "Облгазете" четыре года назад Владислав Крапивин рассказывал, каким был отряд "Каравелла" в самом начале и почему в начале 90-х он решил оставить пост Командора. Два года назад "ОГ" публиковала интервью с писателем в день его юбилея.