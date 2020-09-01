Президент РФ назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с идеей о переписывании истории

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции. Во время выступления он заявил, что люди, которые соглашаются с идеей о переписывании истории Великой Отечественной войны, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, как известно, называют, называли всегда и везде коллаборационистами. Тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

По мнению президента, необходимость помнить события Великой Отечественной войны - это "долг перед павшими, перед семейной историей и обязанность перед будущими поколениями". Он отметил, что сейчас события войны могут казаться кому-то далёкими и незначительными для нынешней жизни, однако именно в послевоенное время был заложен фундамент нового миропорядка и правила, в рамках которых сегодня живут люди.

Также Владимир Путин напомнил, что целью нацистской Германии было не порабощение Советского Союза, а его полное уничтожение.

"Если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населённые пункты без боя, сохраняя вроде бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну, и это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации", - добавил глава государства.